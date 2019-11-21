Россияне рассказали, на что планируют потратить материнский капитал

Общественная палата провела всероссийский опрос на тему «Семейная политика: меры поддержки глазами семей», в рамках которого респонденты ответили, на что планируют потратить маткапитал, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования.

Использовать материнский капитал на приобретение жилья планируют 52% семей с детьми, принявших участие в исследовании, 19% опрошенных хотят потратить эти деньги на оплату ипотеки, а ещё 13% — на строительство нового жилья.

Среди сложностей использования маткапитала для приобретения жилья респонденты назвали три основных. Эти средства не разрешается использовать до достижения ребёнком трёхлетнего возраста и нельзя направить на погашение ранее взятого кредита на покупку жилья. Также, по мнению респондентов, слишком высоки затраты на заверение документов у нотариуса.

Среди предложений по расширению списка использования маткапитала участники опроса чаще всего называли благоустройство или ремонт жилого помещения (по 47% граждан). Ещё 45% респондентов считают приоритетным направлением покупку автомобиля.

Также респонденты высказались за увеличение меры государственной поддержки семей в среднем до 550 тыс. рублей.

Ранее директор Института повышения конкурентоспособности, член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при правительстве России Алексей Ульянов в беседе с НСН предложил увеличить материнский капитал до миллиона рублей.