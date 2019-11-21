Власти Тюменской области заявили об увеличении размера материнского капитала в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о повышении в регионе размера материнского капитала за третьего и последующего ребёнка более чем в два раза, передаёт URA.RU.

«Предлагаю поднять размер маткапитала с сегодняшних 40 тысяч до 100 тысяч рублей», — заявил Моор.

Кроме того, тюменские власти планируют внедрить практику выделения денег за рождение первого ребенка всем женщинам, прожившим в регионе не менее пяти лет, за исключением студенческих семей. Размер этой помощи составит 150 тыс. рублей.

Ранее председатель правления всероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая в беседе с Nation News прокомментировала индексацию материнского капитала в 2020 году.