В Госдуму внесли законопроект о покупке автомобилей на маткапитал

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий многодетным семьям покупать автомобили отечественного производства стоимостью до 1 млн рублей на средства материнского капитала, сообщает нижняя палата парламента.

«Предлагается закрепить данный подход в федеральном законодательстве, обеспечив тем самым единообразие нормативного регулирования на всей территории России, а также повысить социальную защищённость семей, имеющих двух и более детей», — говорится в пояснительной записке к проекту, внесённому лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым и его коллегами.

Отмечается, что проблема контроля целевого использования автомобиля будет решена путём постановки его на государственный регистрационный учёт, а также осуществления ежегодного технического контроля в течение трёх лет после его приобретения.

Уточняется, что такие меры повысят мобильность, качество жизни семей, а также повлияют на снижение смертности.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности использования средств маткапитала на оплату услуг по газификации жилых помещений.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала предложение. По её словам, такое расширение возможных вариантов расходования средств «было бы замечательно, потому что часто, построив дом, семья остаётся без коммуникаций, так как не хватает средств из семейного бюджета».