Путин поручил изучить использование маткапитала для оплаты газификации
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- РИА Новости
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детей-инвалидов, проживающих в Дальневосточном федеральном округе и имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
Доклад по этим поручениям необходимо подготовить до 15 ноября.
Ранее в правительстве заявили, что маткапитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8% — до 466,6 тыс. рублей.
Во всероссийском движении «Совет матерей» прокомментировали Nation News индексацию материнского капитала.