Путин поручил изучить использование маткапитала для оплаты газификации

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Российский лидер Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности использования средств материнского капитала на оплату услуг по газификации жилых помещений, подключению их к централизованным системам водоснабжения, водоотведения либо прокладке автономных систем водоснабжения, водоотведения.
Путин поручил изучить использование маткапитала для оплаты газификации
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детей-инвалидов, проживающих в Дальневосточном федеральном округе и имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Доклад по этим поручениям необходимо подготовить до 15 ноября.

Ранее в правительстве заявили, что маткапитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8% — до 466,6 тыс. рублей.

Во всероссийском движении «Совет матерей» прокомментировали Nation News индексацию материнского капитала. 

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