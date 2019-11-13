Эксперт предложил увеличить маткапитал до миллиона рублей
- © Алексей Никольский
- РИА Новости
По его словам, маткапитал — мера, оказавшая наиболее действенное влияние на повышение рождаемости.
Как отметил Ульянов, семей с двумя детьми стало больше, чем с одним.
«Материнский капитал нужно увеличить до миллиона рублей, не только на второго, но и всех последующих. Это адекватная и психологически понятная сумма», — полагает он.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала предложение использовать средства маткапитала на оплату услуг по газификации жилых помещений и подключению их к системам водоснабжения.