В Госдуме предложили разрешить должникам выезд за границу на Новый год

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением ввести новогодние послабления для невыездных должников. Письмо, копия которого есть в распоряжении RT, он направил в Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Парламентарий предложил ведомству оценить возможность введения ежегодного «особого периода» с 20 декабря по 20 января, в который граждане с суммой долга не более 60 тыс. рублей смогут беспрепятственно покидать Россию.

«Довольно часто возникают ситуации, когда о персональном запрете на выезд за рубеж граждане узнают уже по прибытии в аэропорт, в том числе и в период новогодних праздников. В итоге новогодний отпуск омрачается не только для самих должников, но и членов их семей», — сказано в тексте обращения.

Депутат напомнил, что, по данным на 1 декабря 2019 года, невыездными в России остаются порядка 3,4 млн человек.

При этом в список невыездных могут попадать и добропорядочные граждане, не проживающие по месту регистрации и не получившие своевременно копии постановлений по делу об административном правонарушении, отмечает Сухарев.

В настоящее время в соответствии с федеральным законом об исполнительном производстве граждане, имеющие долги, например за неуплату госпошлин, штрафов и кредитов, могут лишиться права выезда за границу, имея совокупную задолженность в размере более 30 тыс. рублей.

Ранее в ФССП рассказали, что около 1,5 млн россиян числятся в списке невыездных из-за невыплаченных алиментов.