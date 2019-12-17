ФССП зафиксировала рекордный рост жалоб на коллекторов

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Федеральная служба судебных приставов сообщила о рекордном росте числа заявлений о недобросовестном поведении коллекторов, сообщают «Известия».
ФССП зафиксировала рекордный рост жалоб на коллекторов
  • РИА Новости

По данным ведомства, в январе — октябре 2019 года специалисты ФССП получили 23,4 тыс. жалоб на взыскателей просроченной задолженности. Это на 35% больше, чем за десять месяцев 2018 года.

При этом общая сумма штрафов, которую суды назначили за нарушения закона о коллекторах, увеличилась на 48,5% и достигла 91,9 млн руб.

Чаще всего граждане заявляли о навязчивых звонках и сообщениях, в том числе близким должника, а также о раскрытии персональных данных и психологическом давлении.

Как отметили приставы, количество жалоб выросло благодаря информированию о такой возможности.

Ранее в Минюсте предложили расширить доступ приставов к кредитным историям россиян с целью защиты граждан от злоупотреблений коллекторов.

Progorod43.ru со ссылкой на управление ФССП также передавал, что в Кировской области оштрафовали коллекторов за слишком частые звонки должнику.

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