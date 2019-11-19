Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить

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Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить
  • © Михаил Мордасов/РИА Новости

Как сообщает РБК со ссылкой на проект поправок в закон «О кредитных историях», подготовленных Минюстом совместно с ФССП, такая инициатива призвана защитить россиян от злоупотреблений коллекторов.

Согласно действующему законодательству, приставы имеют право получить титульную и основную части кредитного отчёта россиян. В них содержатся данные о самом гражданине, сумме и виде задолженности, сроках её погашения, проведённых платежах, а также наличии залогов.

На данный момент доступ к закрытым отчётам из бюро кредитных историй могут получить заёмщики, ЦБ, следователи, нотариусы или суды. В этот список теперь могут включить и судебных приставов.

В Минюсте полагают, что полный доступ к кредитным историям поможет приставам проверить, не нарушались ли правила взыскания долга.

В сентябре газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минюст разработал концепцию нового закона, по которому станет обязательным досудебный возврат задолженности.

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