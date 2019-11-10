Минюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов

Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.

Как сообщает РБК, проект предусматривает возможность сокращения частоты звонков должникам до одного раза в сутки, двух раз в неделю или восьми раз в месяц.

Согласно инициативе, в России могут ввести понятия «автоматизированный интеллектуальный агент» и «робот-коллектор».

В их число войдут инструменты для отправки голосовых сообщений, а также системы по генерированию речи и поддержанию произвольных сценариев разговоров с должниками.

Уточняется, что использование кредиторами или взыскателями роботов-коллекторов будет приравниваться к непосредственному взаимодействию с человеком, от которого в настоящее время заёмщики с просрочкой могут отказаться в рабочие дни после 22:00 и до 08:00, в выходные — с 20:00 до 09:00.

По словам председателя комиссии по финансовой безопасности Торгово-промышленной палаты Ивана Рыкова, такие меры позволят снизить число злоупотреблений со стороны коллекторов.

Ранее стало известно, что уровень долговой нагрузки населения России по состоянию на 1 октября 2019 года вырос до 10,6% — максимального показателя с лета 2012 года.

Также сообщалось, что Банк России обязал банки и микрофинансовые организации рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заёмщиков.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что после принятия мер, меняющих правила выдачи кредитов банками и микрофинансовыми организациями, «необеспеченное кредитование начнёт постепенно тормозиться», а к 2020 году темпы его роста от нынешних показателей больше 20% снизятся до уровня 12—15%.