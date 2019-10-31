Долговая нагрузка россиян стала максимальной за семь лет

Уровень долговой нагрузки населения России по состоянию на 1 октября 2019 года вырос до 10,6%, что является максимальным показателем с лета 2012 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Банка России.

Отмечается, что основной вклад в рост долговой нагрузки внесли необеспеченные потребительские кредиты.

По состоянию на 1 сентября текущего года 39,5 млн россиян имеют хотя бы один кредит.

При этом коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам на отчётную дату составил 8,9% против 8,7% на 1 июля 2019 года.

По состоянию на июль доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней достигает 6,6%.

Также уточняется, что в настоящее время около 54% занятого населения являются заёмщиками, 10,6% имеет задолженность по ипотеке.

Сообщается, что Центробанк пока не пересматривал свой прогноз по росту портфеля потребительских кредитов на уровне 10% в 2020 году.

Ранее Банк России обязал банки и микрофинансовые организации рассчитывать для заёмщиков показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита на сумму от 10 тыс. рублей.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня», комментируя изменение правил выдачи кредитов банками и микрофинансовыми организациями, заявил, что после принятия этих мер «необеспеченное кредитование начнёт постепенно тормозиться», а к 2020 году темпы его роста от нынешних показателей больше 20% снизятся до уровня 12—15%.