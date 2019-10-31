Долговая нагрузка россиян стала максимальной за семь лет
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- РИА Новости
Отмечается, что основной вклад в рост долговой нагрузки внесли необеспеченные потребительские кредиты.
По состоянию на 1 сентября текущего года 39,5 млн россиян имеют хотя бы один кредит.
При этом коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам на отчётную дату составил 8,9% против 8,7% на 1 июля 2019 года.
По состоянию на июль доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней достигает 6,6%.
Также уточняется, что в настоящее время около 54% занятого населения являются заёмщиками, 10,6% имеет задолженность по ипотеке.
Сообщается, что Центробанк пока не пересматривал свой прогноз по росту портфеля потребительских кредитов на уровне 10% в 2020 году.
Ранее Банк России обязал банки и микрофинансовые организации рассчитывать для заёмщиков показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита на сумму от 10 тыс. рублей.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня», комментируя изменение правил выдачи кредитов банками и микрофинансовыми организациями, заявил, что после принятия этих мер «необеспеченное кредитование начнёт постепенно тормозиться», а к 2020 году темпы его роста от нынешних показателей больше 20% снизятся до уровня 12—15%.