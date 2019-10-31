Путин призвал руководителей «не плакаться» из-за кредитов

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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с кредиторскими задолженностями медицинских учреждений, заявил, что в каждом случае необходимо разбираться отдельно.
Путин призвал руководителей «не плакаться» из-за кредитов
  • РИА Новости

В ходе общения с представителями общественности Калининградской области он заявил, что необходимо внимательно анализировать, из-за чего возникли финансовые обязательства — «от головотяпства или из-за каких-то объективных обстоятельств».

По его словам, исходя из этого, нужно соответствующим образом выстраивать финансовые отношения.

При этом президент отметил, что можно всё проанализировать и посмотреть внимательно, но «так огульно списывать нельзя», так как это понижает уровень финансовой дисциплины в целом.

Путин добавил, что в любой сфере новый руководитель может сказать, что его предшественник «был такой не хороший», как он, и просить списать все долги. Президент напомнил народное выражение «взялся за гуж, не говори, что не дюж».

«Это означает, что если ты взялся, понимаешь, в каком состоянии ты взял учреждение, область либо город, если уж взялся за это, не надо плакаться по поводу того, как тебе тяжело, а нужно решать задачи, которые перед тобой стоят», — сказал он. 

Также Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения.

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