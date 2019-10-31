Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

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Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области.
Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

По его словам, средства, которые планируется потратить на эти цели, нужно использовать с умом, они должны давать максимальный эффект. Путин отметил, что для этого необходимо выработать правила, формы, способы и объёмы расходования этих ресурсов, чтобы россияне почувствовали на себе изменение качества медицинских услуг. 

Глава государства отметил, что в России в рамках национальных проектов есть проект «Здравоохранение». По его словам, до 2024 года выделяются «очень приличные деньги» — 1 трлн 300 мрлд рублей. 

«Но вот этот нацпроект «Здравоохранение», он свёрстан таким образом, что в основном-то там есть и на первичку немножко, там где-то около 300 млрд, по-моему... 237 млрд, но этого недостаточно. Это на шесть лет, до 2024 года. С учётом ситуации, которая сложилась в первичном звене здравоохранения, этого явно недостаточно», — сказал Путин.

Также Путин допустил ужесточение наказания за ошибки при назначении инвалидности.

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