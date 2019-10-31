Путин допустил ужесточение наказания за ошибки при назначении инвалидности
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- РИА Новости
«Я не исключаю, пожалуйста, здесь министр (здравоохранения Вероника Скворцова. — RT) присутствует и вице-премьер (Татьяна Голикова. — RT), который курирует эту сферу, поэтому прошу вас на этот счёт ещё раз подумать, если действительно нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать», — сказал Путин на встрече с общественниками, комментируя тему ошибок при назначении инвалидности.
При этом он подчеркнул, что важно не ужесточение, а важно, чтобы наказание было неизбежным, тогда и не нужно будет ужесточать.
Ранее стало известно, что 18-летняя Полина Лысенкова из Волгограда, лишившаяся инвалидности после совершеннолетия, вернула себе этот статус. У девушки диагностирована умственная отсталость лёгкой степени, из-за чего она не могла ни учиться, ни трудиться наравне со здоровыми сверстниками. Вместе со статусом инвалида Полина лишилась и единственного источника дохода — пенсии. После публикации RT девушке дали третью группу инвалидности на год.