Путин допустил ужесточение наказания за ошибки при назначении инвалидности

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Президент России Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за ошибки, которые были допущены при обследовании пациентов и установлении инвалидности.
Путин допустил ужесточение наказания за ошибки при назначении инвалидности
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Я не исключаю, пожалуйста, здесь министр (здравоохранения Вероника Скворцова. — RT) присутствует и вице-премьер (Татьяна Голикова. — RT), который курирует эту сферу, поэтому прошу вас на этот счёт ещё раз подумать, если действительно нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать», — сказал Путин на встрече с общественниками, комментируя тему ошибок при назначении инвалидности.

При этом он подчеркнул, что важно не ужесточение, а важно, чтобы наказание было неизбежным, тогда и не нужно будет ужесточать.

Ранее стало известно, что 18-летняя Полина Лысенкова из Волгограда, лишившаяся инвалидности после совершеннолетия, вернула себе этот статус. У девушки диагностирована умственная отсталость лёгкой степени, из-за чего она не могла ни учиться, ни трудиться наравне со здоровыми сверстниками. Вместе со статусом инвалида Полина лишилась и единственного источника дохода — пенсии. После публикации RT девушке дали третью группу инвалидности на год.

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