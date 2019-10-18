Героине публикации RT вернули инвалидность

18-летняя Полина Лысенкова из Волгограда, лишившаяся инвалидности после совершеннолетия, вернула себе этот статус. У девушки диагностирована умственная отсталость лёгкой степени, из-за чего она не могла ни учиться, ни трудиться наравне со здоровыми сверстниками. Вместе со статусом инвалида Полина лишилась и единственного источника дохода — пенсии. После публикации RT девушке дали третью группу инвалидности на год.

© Фото из личного архива

Жительница Волгограда Полина Лысенкова лишилась статуса ребёнка-инвалида в октябре прошлого года — когда ей исполнилось 18 лет. Как рассказывали RT родственники девушки, члены врачебной комиссии мотивировали своё решение тем, что Полина «не кусается и общественно не опасна». В пользу снятия инвалидности свидетельствовало и то, что девушка могла выполнять простейшие действия по самообслуживанию, говорить и передвигаться.

При этом диагноз «умственная отсталость лёгкой степени» сохранился.

Как объясняла мама Полины Евгения Маловичко, несмотря на то, что её дочь выглядит, как обычная девушка, по ментальному развитию она остаётся на уровне восьмилетнего ребёнка: может заблудиться даже возле дома, плохо понимает и боится незнакомых людей, не способна самостоятельно принимать решения. Девушка окончила местную школу-интернат №1, но, поскольку никаких экзаменов ученики в таких учреждениях не сдают, полученное свидетельство об обучении не равноценно аттестату об основном или среднем общем образовании.

© Фото из личного архива

После школы девушка ходила на курсы поваров при волгоградском колледже, но на практике применить полученные знания не смогла. В баре, куда она затем устроилась, Полина проработала три дня: согласно данной ей характеристике, она не способна работать не только помощником повара, но и вспомогательным рабочим.

В службе занятости, куда обратилась девушка, ей помогать отказались, как только узнали о диагнозе, рассказывал дедушка Полины Григорий Якимов.

Обязать работодателя нанять такую сотрудницу, как Лысенкова, можно, только если у соискательницы есть инвалидность. А без этого статуса она бы не выдержала конкуренции со здоровыми людьми, добавляли родные девушки.

Семья Полины попыталась оспорить решение районного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) на областном и федеральном уровнях, обращалась в Росздравнадзор и прокуратуру, но это ни к чему не привело. Все ведомства ссылаются на постановление Правительства РФ № 95 от 20.02.2006 года «О порядке и условиях признания лица инвалидом», согласно которому у гражданина должны быть нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничение жизнедеятельности и необходимость в мерах соцзащиты. Наличия только одного из этих условий недостаточно.

Девушка не только лишилась пенсии, но и оказалась должна государству 25,3 тыс. рублей. Пока Полина считалась ребёнком-инвалидом, её семья получала средства для оплаты 50% жилищно-коммунальных услуг. Субвенции поступали авансом каждый год, а разница между фактическим потреблением и выделенной суммой погашалась из следующих выплат. Для семьи Полины был сделан перерасчёт сразу за три последних года, а поскольку у девушки больше не было оснований для льгот на коммунальные платежи, то и последующие субвенции, откуда этот долг мог быть погашен, прекратились.

Вскоре после публикации RT Полине назначили повторное прохождение врачебной комиссии МСЭ.

На этот раз заседание продлилось не несколько минут, а два часа, рассказывает Григорий Якимов: «Раньше с ней разговаривали, как следователи с преступником: заранее ничему не верили и пытались любыми способами как-то поймать её на лжи. Сейчас же ей задавали вопросы и слушали ответы. Подход не формальный, а человеческий».

Врачи направили девушку на повторный приём к психологу. В новом заключении (есть в распоряжении RT) отмечались нарушения памяти и внимания, эгоцентричность и примитивность суждений, повышенная утомляемость, обидчивость, недостаточность волевого контроля, склонность к пассивно-протестным реакциям, сниженный уровень социальной адаптации и критических способностей.

«При исследовании «социального интеллекта» обращает на себя внимание общая психическая незрелость испытуемой, упрощённое представление о социальной жизни и нормативах поведения. Интеллектуальные возможности ограничены в рамках умеренной недостаточности», — говорится в документе.

После того как врачи в комиссии МСЭ ознакомились с выводами специалиста, они вынесли решение дать девушке третью группу инвалидности на год. За это время Полина собирается окончить курсы цветоводов — с сентября она учится в специальном коррекционном классе при местном колледже. Со своим диагнозом девушка имеет право учиться без ограничений по времени, и статус инвалида ей очень поможет. В течение года она может сосредоточиться на курсах, а не проводить это время в попытках найти работу. Кроме того, теперь у неё есть льготы на проезд: дорога до колледжа занимает 50 минут.

«Спасибо, что помогли нам, — говорит Григорий Якимов. — Я уже отчаялся, обошёл все инстанции, но очень трудно пробивать бюрократические преграды».