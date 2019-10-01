Банки обязали рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщиков

Банк России обязал банки и микрофинансовые организации (МФО) рассчитывать для заёмщиков показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита на сумму от 10 тыс. рублей.

«С 1 октября 2019 года микрофинансовые и микрокредитные компании при принятии решения о предоставлении потребительского займа от 10 тыс. рублей и более будут обязаны рассчитывать значения ПДН по каждому заемщику для включения в расчёт норматива достаточности собственных средств», — говорится в сообщении регулятора.

Такие действия Центробанка направлены на обеспечение большей стабильности рынка потребительского кредитования.

Показатель долговой нагрузки рассчитывается из отношения ежемесячной платы по кредиту к заработной плате заёмщика.

Ранее стало известно, что квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ) могут получить доступ к данным о доходах россиян, чтобы рассчитывать ПДН.