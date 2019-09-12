Бюро кредитных историй могут получить данные о доходах россиян

Квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ) могут получить доступ к данным о доходах россиян, чтобы рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщиков (ПДН). Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

РИА Новости

По его словам, соответствующие поправки в закон «О кредитных историях» рассмотрят в первом чтении в сентябре. Проект предусматривает создание специальных БКИ, которые по запросу самостоятельно вычислят ПДН и отправят банкам готовый показатель, рассказал депутат «Известиям». Ранее ЦБ предложил изучить расширение его возможностей по регулированию закредитованности населения. Эксперт Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею.