Бюро кредитных историй могут получить данные о доходах россиян

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Квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ) могут получить доступ к данным о доходах россиян, чтобы рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщиков (ПДН). Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Бюро кредитных историй могут получить данные о доходах россиян
  • РИА Новости

По его словам, соответствующие поправки в закон «О кредитных историях» рассмотрят в первом чтении в сентябре.

Проект предусматривает создание специальных БКИ, которые по запросу самостоятельно вычислят ПДН и отправят банкам готовый показатель, рассказал депутат «Известиям».

Ранее ЦБ предложил изучить расширение его возможностей по регулированию закредитованности населения.

Эксперт Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею.

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