Бюро кредитных историй могут получить данные о доходах россиян
- РИА Новости
По его словам, соответствующие поправки в закон «О кредитных историях» рассмотрят в первом чтении в сентябре.
Проект предусматривает создание специальных БКИ, которые по запросу самостоятельно вычислят ПДН и отправят банкам готовый показатель, рассказал депутат «Известиям».
Ранее ЦБ предложил изучить расширение его возможностей по регулированию закредитованности населения.
Эксперт Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею.