«Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

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Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.
«Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
  • РИА Новости

Как пишет «Коммерсантъ», документ предполагает внесение поправок в законы о взыскании долгов физлиц и о микрофинансовой деятельности.

Согласно инициативе, кредитор будет обязан перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Предполагается, что такие правила будут распространяться только на добросовестных заёмщиков и не коснутся злостных неплательщиков.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2019 года россияне заняли у банков в 4,5 раза больше средств по сравнению с 2010-м. По данным экспертов, объём кредитов на руках у населения достиг 16,2 трлн рублей (+8,98% за первое полугодие).

При этом отмечалось, что уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам за последние три года снизился с 8 до 4%.

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