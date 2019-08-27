СМИ: Уровень просрочки по потребкредитам в России снизился до 4% за три года
- РИА Новости
Весь кредитный портфель, по оценке экспертов, за данный период ускорил свой рост почти до 20% и на 1 июля 2019 года составлял 16 трлн рублей.
В крупнейших банках подтвердили тренд на снижение доли просрочки по потребкредитам. В частности, в ВТБ сказали, что на фоне растущих объёмов беззалогового кредитования почти на 20% в год просроченные задолженности сохраняются на низком уровне и их увеличение не ожидается.
В Райффайзенбанке заявили, что уровень неуплат сократился с 4,7% в июне 2018 года до 4,3% в 2019-м.
Со своей стороны, директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев отметил, что показатель снижается с 2016 года и в настоящее время оценивается примерно в 3,9%.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.