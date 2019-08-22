Эксперт оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян

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Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.
Эксперт оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Всё в мире относительно. Если сравнивать уровень ипотечного кредитования развитых стран, например европейских, и России, то он существенно ниже. С другой стороны, в последние два года это был самый бурно развивающийся вид кредитования. Темпы достигали 10—15% и более», — заявил он.

Как отметил Нечаев, банки считают ипотечные кредиты наиболее безопасными, так как они обеспечены реальной недвижимостью. Кроме того, пояснил эксперт, большинство банков дают такую ссуду с первым взносом от 10 до 20%. Поэтому некоторый запас прочности есть, считает Нечаев.

«Ипотечные кредиты — долгосрочные. Минимум на десять лет, а при хорошем раскладе на 15 и 20. Естественно, по мере развития ипотечного кредитования эта сумма накапливается и увеличивается, ничего в этом противоестественного и странного нет», — заключил он.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Nation News прокомментировал вступление в силу закона об ипотечных каникулах для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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