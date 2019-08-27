Названы российские регионы, где чаще всего брали кредиты в 2019 году

В первой половине 2019 года россияне заняли у банков в 4,5 раза больше средств по сравнению с 2010-м, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Это рекордный на сегодняшний день объём заёмных средств на руках у россиян», — заявили эксперты.

По их оценке, объём кредитов на руках у населения достиг 16,2 трлн рублей (+8,98% за первое полугодие).

Чаще всего в 2019 году кредиты получали в Севастополе, Крыму и Ленинградской области.

За первые шесть месяцев объём кредитов севастопольцев увеличился на 35%, до 10,58 млрд рублей, крымчан — на 24,77%, до 36,72 млрд, жителей Ленобласти — на 12,32%, до 255 млрд.

«Для сравнения: москвичи — лидеры роста объёмов кредитов в денежном выражении — нарастили их только на 10,1%. Столица по динамике роста кредитного портфеля не вошла даже в десятку», — утверждают эксперты.

В числе лидеров — Московская область, Алтай, Калининградская и Воронежская области, Краснодарский край.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.