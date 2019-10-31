В Роспотребнадзоре дали рекомендации по безопасному использованию кредитных карт

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека рассказали, как не стать жертвой мошенников при использовании кредитных карт.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт Роспотребнадзора, необходимо прежде всего подключить интернет-банк или услугу «Мобильный банк» на телефон, чтобы контролировать остаток на счёте и все операции по кредитной карте.

Не стоит записывать ПИН-код на обратной стороне карты — его нужно либо запомнить, либо записать в известном только самому пользователю месте. При вводе ПИН-кода следует прикрывать терминал рукой от чужих глаз, а при покупке в магазинах внимательно проверять, правильную ли карту вернул продавец или кассир.

Кроме того, не стоит отдавать свою кредитную карту другим лицам на время или совершать с её помощью покупки через интернет — для этого эксперты Роспотребнадзора рекомендуют завести обычную дебетовую карту.

При утере кредитной карты необходимо срочно позвонить по бесплатному номеру для её блокировки.

Ранее URA.RU сообщал о попадании более миллиона кредитных историй россиян в открытый доступ.