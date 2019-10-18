Эксперт оценил сообщения о попадании более миллиона кредитных историй россиян в открытый доступ
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- РИА Новости
Как отметил Вехов, любая утечка личных данных несёт риски для их обладателей. В данном случае, полагает он, важно понимать, какая именно информация оказалась в интернете.
«Например, паспортные данные сами по себе ничего не несут. По ксерокопии паспорта, как известно, ничего оформить нельзя. Если же речь идёт о данных банковских карт, то ими можно воспользоваться только при наличии CVV-кода, а его в данных кредитных историй нет», — пояснил эксперт.
Вместе с тем, сказал Вехов, с помощью определённых ресурсов злоумышленники могут свободно использовать любые данные.
Ранее генеральный директор «ГринМани» Андрей Луцык заявил, что по факту произошедшего проводится проверка.
7 октября Сбербанк выявил факт утечки данных кредитных карт клиентов: 5000 учётных записей было продано преступной группе в теневом интернете.
Позднее в банке призвали ужесточить ответственность за кражу личных данных клиентов.
Глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачёв, комментируя в беседе с НСН проблему утечки персональных данных, заявил, что «это проблема не только России, данные утекают во всём мире».