Эксперт оценил сообщения о попадании более миллиона кредитных историй россиян в открытый доступ

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Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с URA.RU оценил сообщения о том, что более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе.
Эксперт оценил сообщения о попадании более миллиона кредитных историй россиян в открытый доступ
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как отметил Вехов, любая утечка личных данных несёт риски для их обладателей. В данном случае, полагает он, важно понимать, какая именно информация оказалась в интернете.

«Например, паспортные данные сами по себе ничего не несут. По ксерокопии паспорта, как известно, ничего оформить нельзя. Если же речь идёт о данных банковских карт, то ими можно воспользоваться только при наличии CVV-кода, а его в данных кредитных историй нет», — пояснил эксперт.

Вместе с тем, сказал Вехов, с помощью определённых ресурсов злоумышленники могут свободно использовать любые данные.

Ранее генеральный директор «ГринМани» Андрей Луцык заявил, что по факту произошедшего проводится проверка.

7 октября Сбербанк выявил факт утечки данных кредитных карт клиентов: 5000 учётных записей было продано преступной группе в теневом интернете.

Позднее в банке призвали ужесточить ответственность за кражу личных данных клиентов.

Глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачёв, комментируя в беседе с НСН проблему утечки персональных данных, заявил, что «это проблема не только России, данные утекают во всём мире».

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