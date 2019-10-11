Греф призвал ужесточить наказание за кражу данных клиентов банков

Глава Сбербанка Герман Греф призвал ужесточить ответственность за кражу личных данных клиентов банков. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня человек, который украл кошелёк с тысячей рублей, несёт более суровую ответственность, чем человек, который украл данные и позволил украсть деньги у тысячи людей», — заявил Греф.

Он подчеркнул необходимость «расширять состав преступления в Уголовном кодексе». По словам Грефа, «нужно менять процессуальное законодательство, которое бы позволяло быстро фиксировать (факт кражи. — RT), и, конечно, нужно ужесточать наказание».

Ранее Сбербанк выявил факт утечки данных кредитных карт клиентов: 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.

Позднее Греф заявил, что последствия этой утечки минимальные.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала повысить ответственность за киберпреступления в финансовой сфере.