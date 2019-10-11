Греф призвал ужесточить наказание за кражу данных клиентов банков

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Глава Сбербанка Герман Греф призвал ужесточить ответственность за кражу личных данных клиентов банков. Об этом сообщает ТАСС.
Греф призвал ужесточить наказание за кражу данных клиентов банков
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Сегодня человек, который украл кошелёк с тысячей рублей, несёт более суровую ответственность, чем человек, который украл данные и позволил украсть деньги у тысячи людей», — заявил Греф.

Он подчеркнул необходимость «расширять состав преступления в Уголовном кодексе». По словам Грефа, «нужно менять процессуальное законодательство, которое бы позволяло быстро фиксировать (факт кражи. — RT), и, конечно, нужно ужесточать наказание».

Ранее Сбербанк выявил факт утечки данных кредитных карт клиентов: 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.

Позднее Греф заявил, что последствия этой утечки минимальные.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала повысить ответственность за киберпреступления в финансовой сфере.

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