Сбербанк заявил о минимальных последствиях утечки данных клиентов

Последствия утечки данных 5 тыс. клиентов Сбербанка, которая произошла на прошлой неделе, минимальные. Об этом заявил глава банка Герман Греф.

«На прошлой неделе мы пережили известный инцидент, слава богу, что мы его пережили с минимальными потерями», — цитирует ТАСС Грефа.

По его словам, в считаные часы удалось «раскрыть то, что произошло».

«Мы уже собрали участников рынка и дали всем информацию о том, что произошло… и показали механизм. Как только мы полностью завершим расследование инцидента, мы обязательно соберёмся и со всеми коллегами поделимся всеми деталями», — добавил он.

Ранее Греф заявил, что после инцидента с утечкой данных банк готовит комплексное предложение по совершенствованию своей системы безопасности.

7 октября в Сбербанке заявили о выявлении нового факта утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано в теневом интернете.