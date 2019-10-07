В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.

Как сообщили в финансовом учреждении, преступление совершил человек, пойманный в рамках расследования утечки данных кредитных карт 200 клиентов банка.

«Дополнительно было установлено, что в конце сентября сотрудник, совершивший преступление, продал несколькими траншами одной из преступных групп в теневом интернете в совокупности 5 тыс. учётных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными», — заявили в банке.

Карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет, добавили в Сбербанке.

Ранее в Сбербанке во время расследования утечки клиентских данных выявили злоумышленника, который попытался похитить информацию.

Им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, он уже дал признательные показания.