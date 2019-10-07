В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Как сообщили в финансовом учреждении, преступление совершил человек, пойманный в рамках расследования утечки данных кредитных карт 200 клиентов банка.
«Дополнительно было установлено, что в конце сентября сотрудник, совершивший преступление, продал несколькими траншами одной из преступных групп в теневом интернете в совокупности 5 тыс. учётных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными», — заявили в банке.
Карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет, добавили в Сбербанке.
Ранее в Сбербанке во время расследования утечки клиентских данных выявили злоумышленника, который попытался похитить информацию.
Им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, он уже дал признательные показания.