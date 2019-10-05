Сбербанк выявил пытавшегося похитить клиентские данные сотрудника

Короткая ссылка
В Сбербанке во время расследования утечки клиентских данных выявили злоумышленника, который попытался похитить информацию. Им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, он уже дал признательные показания.
Сбербанк выявил пытавшегося похитить клиентские данные сотрудника
  • РИА Новости

Как сообщили в финансовом учреждении, с мужчиной 1991 года рождения работают сотрудники правоохранительных органов.

«Угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка, о чём было сообщено в пресс-релизе банка 03.10.2019) отсутствует», — уточнили в Сбербанке.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что персональные данные клиентов Сбербанка оказались на чёрном рынке, а продавцы заявляют, что у них в распоряжении находятся данные о 60 млн кредитных карт. 

При этом указывалось, что потенциальным покупателям продавец предлагает пробный фрагмент базы из 200 строк. 

В свою очередь, Сбербанк сообщил о начале служебного расследования в связи с возможной утечкой персональных данных 200 владельцев кредитных карт. Позднее в банке назвали действия одного из сотрудников с правами администратора основной версией произошедшего.

Также Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор в связи с инцидентом.

Эксперт Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил последствия утечки данных банковских клиентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить