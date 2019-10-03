Сбербанк обратился в правоохранительные органы из-за утечки данных
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- РИА Новости
«Мы незамедлительно вошли в контакт, как и положено, с представителями ЦБ, связались с правоохранительными органами и Роскомнадзором», — сообщили в Сбербанке.
Также отмечается, что в связи с инцидентом была организована проверка всех систем банка без исключения.
Ранее Сбербанк сообщил о начале служебного расследования в связи с возможной утечкой персональных данных 200 владельцев кредитных карт банка.
Позднее в банке заявили, что основная версия произошедшего — действия одного из сотрудников с правами администратора.
Эксперт Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил последствия утечки данных банковских клиентов.