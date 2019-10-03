Сбербанк обратился в правоохранительные органы из-за утечки данных

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Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор в связи с утечкой данных 200 клиентов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя банка.
Сбербанк обратился в правоохранительные органы из-за утечки данных
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Мы незамедлительно вошли в контакт, как и положено, с представителями ЦБ, связались с правоохранительными органами и Роскомнадзором», — сообщили в Сбербанке.

Также отмечается, что в связи с инцидентом была организована проверка всех систем банка без исключения.

Ранее Сбербанк сообщил о начале служебного расследования в связи с возможной утечкой персональных данных 200 владельцев кредитных карт банка.

Позднее в банке заявили, что основная версия произошедшего — действия одного из сотрудников с правами администратора

Эксперт Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил последствия утечки данных банковских клиентов.

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