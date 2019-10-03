В АРБ оценили последствия утечки данных банковских клиентов

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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил последствия утечки данных банковских клиентов.
В АРБ оценили последствия утечки данных банковских клиентов
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Конечно, утечка данных представляет собой риск, но связанный не с тем, что с карт будут списаны деньги, а с тем, чтобы потом использовать мошеннические приёмы к самому клиенту», — заявил он.

По его словам, если есть номер карты и телефона, дата подписания договора, то легче найти доступ к клиенту.

Как отметил Тосунян, эти данные также могут быть использованы для отправки предложений и различной информации, поскольку злоумышленники нередко продают эти сведения вторым, третьим, четвёртым лицам.

Ранее сообщалось, что Сбербанк проверяет возможную утечку данных клиентов.

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с URA.RU выразил мнение, что защититься от мошенников можно только одним способом — не передавать никакие данные по телефону и уточнять в банке, действительно ли оттуда кто-то звонил.

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