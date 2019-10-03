Сбербанк проверяет возможную утечку данных клиентов

Сбербанк сообщил о начале служебного расследования в связи с возможной утечкой персональных данных как минимум 200 владельцев кредитных карт банка.

«Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка», — говорится в пресс-релизе.

В качестве основной версии произошедшего рассматривается совершение «умышленных преступных действий одного из сотрудников».

В банке уточнили, что проникновение в базу данных извне невозможно в связи с её изолированностью от внешней сети.

В пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что данный инцидент не угрожает сохранности денежных средств клиентов.

Как уточняет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Сбербанка, хищение средств с карт клиентов невозможно, так как у злоумышленников нет доступа к кодам CVV.

В конце августа персональные данные сотрудников РЖД оказались в открытом доступе.

В Следственном комитете России по итогам проверки выяснили, что утечка данных произошла из-за получения несанкционированного доступа к серверам компании.