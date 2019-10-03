Сбербанк проверяет возможную утечку данных клиентов
«Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка», — говорится в пресс-релизе.
В качестве основной версии произошедшего рассматривается совершение «умышленных преступных действий одного из сотрудников».
В банке уточнили, что проникновение в базу данных извне невозможно в связи с её изолированностью от внешней сети.
В пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что данный инцидент не угрожает сохранности денежных средств клиентов.
Как уточняет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Сбербанка, хищение средств с карт клиентов невозможно, так как у злоумышленников нет доступа к кодам CVV.
В конце августа персональные данные сотрудников РЖД оказались в открытом доступе.
В Следственном комитете России по итогам проверки выяснили, что утечка данных произошла из-за получения несанкционированного доступа к серверам компании.