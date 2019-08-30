СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД

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Массовая утечка личных данных сотрудников Российских железных дорог (РЖД) произошла из-за получения несанкционированного доступа к серверам компании, сообщает Московское межрегиональное СУ на транспорте СК.
СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД
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По данным следствия, в результате несанкционированного проникновения в базы информационных служебных ресурсов ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников.

Впоследствии эти данные были размещены в свободном доступе в интернете, проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что организован комплекс проверочных мероприятий, в компании проводится внутренняя проверка.

27 августа персональные данные сотрудников РЖД оказались в открытом доступе.

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