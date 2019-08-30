СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД
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По данным следствия, в результате несанкционированного проникновения в базы информационных служебных ресурсов ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников.
Впоследствии эти данные были размещены в свободном доступе в интернете, проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что организован комплекс проверочных мероприятий, в компании проводится внутренняя проверка.
27 августа персональные данные сотрудников РЖД оказались в открытом доступе.