Личные данные сотрудников РЖД оказались в открытом доступе

Персональные данные сотрудников Российских железных дорог (РЖД) оказались в открытом доступе, проводится проверка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«В РЖД проводится проверка по поводу инцидента с публикацией в открытых источниках информации, содержащей персональные данные о сотрудниках», — говорится в сообщении.

Как отмечается, готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.

В компании подчеркнули, что утечек личных данных клиентов не было.

По словам специалиста по информационной безопасности Ашота Оганесяна, речь может идти о данных более 700 тыс. сотрудников. Он предполагает, что была взломана база данных службы безопасности.

В 2017 году IT-система РЖД подверглась хакерской атаке.