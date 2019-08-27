Личные данные сотрудников РЖД оказались в открытом доступе

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Персональные данные сотрудников Российских железных дорог (РЖД) оказались в открытом доступе, проводится проверка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Личные данные сотрудников РЖД оказались в открытом доступе
  • РИА Новости

«В РЖД проводится проверка по поводу инцидента с публикацией в открытых источниках информации, содержащей персональные данные о сотрудниках», — говорится в сообщении.

Как отмечается, готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.

В компании подчеркнули, что утечек личных данных клиентов не было.

По словам специалиста по информационной безопасности Ашота Оганесяна, речь может идти о данных более 700 тыс. сотрудников. Он предполагает, что была взломана база данных службы безопасности.

В 2017 году IT-система РЖД подверглась хакерской атаке.

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