В ЦБ прокомментировали рост числа мошеннических звонков клиентам банков

Заместитель председателя Центрального банка Дмитрий Скобелкин в беседе с НСН прокомментировал сообщения СМИ о том, что летом 2019 года резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков.

«С моей точки зрения, наибольшую опасность представляет такая схема, когда преступники представляются сотрудниками банка, сообщают клиенту о якобы зафиксированной попытке проведения несанкционированной операции, а затем выманивают персональные данные», — заявил он.

По словам Скобелкина, злоумышленники мотивируют это тем, что карту необходимо заблокировать и клиент может потерять много денег. При этом они нередко используют технологию подмены номера.

Как пояснил зампред ЦБ, банковский сотрудник никогда не будет запрашивать номер карты или трёхзначный код на её оборотной стороне, код из смс или ПИН-код, поскольку кредитной организации эти данные не нужны.

В случае сомнений можно самостоятельно перезвонить в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты, причём важно набирать номер вручную.

Со своей стороны, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с URA.RU выразил мнение, что защититься от мошенников можно только одним способом — не передавать никакие данные по телефону и уточнять в банке, действительно ли от них кто-то звонил.

«Попадаются на уловки либо люди очень занятые, которые не могут сразу осознать, что это мошенники, либо пожилые люди, у которых ослабленные реакции», — добавил Вехов.

Ранее руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц объяснил рост мошеннических звонков клиентам банков.