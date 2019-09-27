Эксперт объяснил рост мошеннических звонков клиентам банков

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что летом 2019 года резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков.

По словам эксперта, мошенники становятся более изощрёнными. Как отметил Лифшиц, они покупают данные о пользователе и, например, видят остаток средств на его счетах.

«Действительно (ситуация. — RT) становится сложной. В первую очередь это связано с недобросовестными работниками банка, которые помогают мошенникам. Это отдельная проблема», — добавил он.

Кроме того, по его словам, мошенники могут использовать даркнет для незаконного приобретения данных клиентов банков.

Эксперт пояснил, что поскольку мошенник знает персональные данные клиента, это вызывает доверие у пользователя, который думает, что ему звонят официальные представители учреждения.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные Центробанка России сообщила о том, что летом 2019 года резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации.