Эксперт объяснил рост мошеннических звонков клиентам банков
- globallookpress.com
По словам эксперта, мошенники становятся более изощрёнными. Как отметил Лифшиц, они покупают данные о пользователе и, например, видят остаток средств на его счетах.
«Действительно (ситуация. — RT) становится сложной. В первую очередь это связано с недобросовестными работниками банка, которые помогают мошенникам. Это отдельная проблема», — добавил он.
Кроме того, по его словам, мошенники могут использовать даркнет для незаконного приобретения данных клиентов банков.
Эксперт пояснил, что поскольку мошенник знает персональные данные клиента, это вызывает доверие у пользователя, который думает, что ему звонят официальные представители учреждения.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные Центробанка России сообщила о том, что летом 2019 года резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации.