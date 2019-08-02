Эксперт по безопасности оценил рекомендации по использованию смартфонов

Эксперт в области безопасности Александр Власов прокомментировал в беседе с RT рекомендации Роскачества владельцам мобильных устройств и компьютеров о том, как обезопасить электронику от хакеров и последствий их действий.

«Одна рекомендация действительно важная и правильная — внимательно смотреть на то, кто у вас и что запрашивает, какие сведения у вас запрашивают. В общем и целом, просто так никому никаких сведений, ни о своей банковской карте, ни о своих счетах — ни о чём», — отметил Власов.

Он также добавил, что не стоит переходить по ссылками на неизвестные сайты, потому что там могут распространяться вредоносные программы.

«Не покупайте (если вы пользуетесь интернет-магазинами) товары по ссылкам, лучше зайдите на сайт производителя, убедитесь, что это действительно продаёт производитель, а не подставная фирма, и только тогда платите. Будьте предельно внимательны и осторожны: точно так же, как входя в метро, вы не выставляете кошелёк наружу, стараетесь его спрятать, ведите себя точно также с онлайн-деньгами, как и с обычными», — заключил он.

Ранее в Роскачестве дали владельцам мобильных устройств и компьютеров рекомендации, как обезопасить электронику от хакеров.

Как рассказали специалисты Центра цифровой экспертизы, на компьютере обязательно должны быть установлены антивирус и обновлённое ПО. На время, когда они не установлены, рекомендуется заклеивать камеру и микрофон.