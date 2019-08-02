В Роскачестве оценили заклеивание камер и микрофонов на устройствах

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В Роскачестве дали владельцам мобильных устройств и компьютеров рекомендации, как обезопасить электронику от хакеров и последствий их действий.
В Роскачестве оценили заклеивание камер и микрофонов на устройствах
  • globallookpress.com

Как рассказали специалисты Центра цифровой экспертизы, на компьютере обязательно должен быть установлен антивирус и обновлённое ПО. На время, когда они не установлены, рекомендуется заклеивать камеру и микрофон.

Это можно сделать при помощи скотча, изоленты или специальной шторки.

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в неё создателем — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — цитирует ТАСС главу департамента системных решений Group-IB Антона Фишмана.

Например, так работает шпионская программа Pegasus, она атаковала Android и iOS через уязвимость в старых версиях мессенджера WhatsApp, добавил специалист.

Он отметил, что гаджеты могут шпионить за владельцами даже при отключённом доступе к камере или микрофону.

«Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона — уже не паранойя, а одно из правил «цифровой гигиены», — добавил Фишман.

Ранее эксперты из компании CSIS предупредили пользователей Android о приложении, которое копирует данные кредитной карты владельца смартфона.

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