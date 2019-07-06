Специалисты рассказали об опасности нового приложения для Android

Эксперты из компании CSIS предупредили пользователей Android о приложении, которое копирует данные кредитной карты владельца смартфона. Об этом сообщает Medium.

Как отмечается, приложение Updates for Samsung («Обновления для Samsung») есть в официальном магазине приложений для Android OS, при этом программу скачали уже 10 млн пользователей.

Издание уточняет, что приложение направляет пользователей на сайт, где размещены новости об операционной системе, которые снижают бдительность владельца устройства, а в объявлениях предлагается купить версию без рекламы за $34,99. Оплата осуществляется не через Google Play, а через само приложение, а данные о кредитных картах передаются владельцам сайта.

Ранее сообщалось, что хакеры научились устанавливать вирусы в смартфоны с операционной системой Android ещё до их продажи — на этапе производства.