На Android-смартфонах обнаружили предустановленный вирус

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Хакеры научились устанавливать вирусы в смартфоны с операционной системой Android ещё до их продажи — на этапе производства, заявили специалисты компании Google.
На Android-смартфонах обнаружили предустановленный вирус
  • © pixabay.com

Как отмечается в блоге экспертов, речь идёт о программах семейства Triada, предназначенных для размещения рекламы и рассылки спама. Выяснилось, что такие Android-трояны могут быть предустановленными.

Сообщается, что атака идёт через сторонних поставщиков программного обеспечения, которые помогают компаниям-производителям дорабатывать функционал или предоставляют готовые продукты. 

Google не раскрывает подробности, каким образом хакеры обманывают разработчиков софта и встраивают вирус. Какие конкретно производители подверглись атаке Triada, также не уточняется.

В 2018 году на Android-смартфонах обнаружили уязвимость RAMPage, которая приводит к тому, что ячейки памяти начинают действовать неправильно.

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