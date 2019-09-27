СМИ: Число мошеннических звонков с подменой номеров банков возросло

За лето мошенники подменили по меньшей мере 198 банковских номеров. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка России.

Отмечается, что согласно данным, представленным Банком России на консультационном совете по развитию национальной платёжной системы, в период с июня по август регулятор направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых поступали звонки клиентам банков.

Как уточняется, в 218 случаях в ответ на сообщения Центробанка был заблокирован номер, в 59 случаях были введены ограничения на использование финансовых сервисов, а в 198 случаях удалось выявить подмену банковского номера.

При этом, согласно материалам регулятора, в более чем 2 тыс. случаев было отказано в принятии мер «ввиду отсутствия правовых оснований».

Ранее «Российская газета» сообщала о том, что мошенники используют новый вид телефонного обмана под видом представителей российских банков для списания средств со счетов клиентов.

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал в беседе с RT это сообщение.