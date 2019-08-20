«Коммерсантъ»: карты предложено блокировать при подозрительном платеже

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Ассоциация банков России (АБР) заявила о проведении 27 августа заседания комитета по информбезопасности, на котором будут обсуждаться поправки к закону «О национальной платёжной системе» и антиотмывочному закону.
«Коммерсантъ»: карты предложено блокировать при подозрительном платеже
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова, предлагается внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать банковскую карту получателя при подозрительных транзакциях для борьбы с мошенниками.

Отмечается, что в настоящее время по закону это возможно только в момент списания из банка отправителя.

В сообщении говорится, что, согласно предложенным поправкам, карта получателя может быть заблокирована на два дня, в случае обращения отправителя в полицию — на 30 рабочих дней.

Ранее «Известия» со ссылкой на Центробанк сообщили, что с 28 января в системе быстрых платежей проведено 1,74 млн операций на 15,72 млрд рублей. Средняя сумма операции составила 9,1 тыс. рублей. Как заявили в РНКО «Платёжный центр», на данный момент большинство перечислений проводятся на чужие карты, а не между счетами клиента в разных финансовых организациях.

Также сообщалось, что более 80% несанкционированных списаний с карт россиян совершаются с помощью социальной инженерии, что связано с низким уровнем киберграмотности и неосторожностью граждан.

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