Назван самый распространённый способ хищения средств со счетов россиян
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка России и исследования компаний Zecurion и Group-IB.
В частности, по данным ЦБ, 29% хищений с банковских счетов происходит из-за низкой осведомлённости и неосторожности при использовании мобильных средств связи.
«Цифра 29% говорит, к сожалению, о том, что наши граждане иногда недооценивают риски, которые они должны учитывать при работе с цифровыми инструментами... Иногда люди передают свои пароли, не понимая, что они тем самым передают данные о себе и доступ к своему счёту», — заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, в свою очередь, отметил высокую распространённость в России краж с использованием социальной инженерии.
Как правило, мошенники звонят жертвам якобы от имени банковских работников и предлагают какие-либо услуги, либо представляются сотрудниками службы безопасности и заявляют о зафиксированной подозрительной активности.
Таким образом злоумышленники получают личные данные клиентов банков и коды доступа к их счетам, после чего списывают чужие деньги.
«В большинстве случаев злоумышленники используют информацию, собранную из открытых источников, а также благодаря утечкам баз данных из госструктур и коммерческих организаций», — отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Ранее в Центробанке заявили об устранении ошибки в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий.