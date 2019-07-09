Назван самый распространённый способ хищения средств со счетов россиян

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Более 80% несанкционированных списаний с карт россиян совершаются с помощью социальной инженерии, что связано с низким уровнем киберграмотности и неосторожностью граждан.
Назван самый распространённый способ хищения средств со счетов россиян
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка России и исследования компаний Zecurion и Group-IB.

В частности, по данным ЦБ, 29% хищений с банковских счетов происходит из-за низкой осведомлённости и неосторожности при использовании мобильных средств связи.

«Цифра 29% говорит, к сожалению, о том, что наши граждане иногда недооценивают риски, которые они должны учитывать при работе с цифровыми инструментами... Иногда люди передают свои пароли, не понимая, что они тем самым передают данные о себе и доступ к своему счёту», — заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, в свою очередь, отметил высокую распространённость в России краж с использованием социальной инженерии.

Как правило, мошенники звонят жертвам якобы от имени банковских работников и предлагают какие-либо услуги, либо представляются сотрудниками службы безопасности и заявляют о зафиксированной подозрительной активности.

Таким образом злоумышленники получают личные данные клиентов банков и коды доступа к их счетам, после чего списывают чужие деньги.

«В большинстве случаев злоумышленники используют информацию, собранную из открытых источников, а также благодаря утечкам баз данных из госструктур и коммерческих организаций», — отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Ранее в Центробанке заявили об устранении ошибки в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий.

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