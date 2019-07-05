ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматах

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Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибка в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.
ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматах
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это логическая ошибка в бизнес-логике у некоторых банков была. Её исправили... Достаточно быстро это выявили. Это, кстати, пример, когда очень быстро сработали и мы, и правоохранительные органы», — сказал он в кулуарах Международного финансового конгресса.

Сычёв уточнил, что масштаб данного способа мошенничества был не очень большой.

Ранее Банк России сообщил, что обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал в беседе с RT сообщения о данном виде мошенничества.

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