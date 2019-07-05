ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматах
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Это логическая ошибка в бизнес-логике у некоторых банков была. Её исправили... Достаточно быстро это выявили. Это, кстати, пример, когда очень быстро сработали и мы, и правоохранительные органы», — сказал он в кулуарах Международного финансового конгресса.
Сычёв уточнил, что масштаб данного способа мошенничества был не очень большой.
Ранее Банк России сообщил, что обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал в беседе с RT сообщения о данном виде мошенничества.