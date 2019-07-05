Эксперт прокомментировал данные ЦБ о новом способе мошенничества

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Кирилл Горшенин
Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал в беседе с RT сообщения о новом виде мошенничества через банкоматы и дал советы для безопасной работы с ними.
Эксперт прокомментировал данные ЦБ о новом способе мошенничества
  • РИА Новости

«Финансовый сектор находится в активном поле интересов кибермошенников. Это самый быстрый способ наживы... Поэтому на финансовый сектор и приходится наибольшее число уязвимостей, они есть и в других системах... После обнаружения этих уязвимостей банки быстро дорабатывают свои сценарии и закрывают бреши в системе», — заявил эксперт.

Онлайн-сервисы менее уязвимы для атак мошенников, добавляет специалист по кибербезопасности.

«Поскольку банкоматы в особом интересе у мошенников, лучше пользоваться мобильными приложениями с верификацией (личности. — RT). По ним уровень мошенничества гораздо ниже, чем в любых терминалах. Рекомендуем уходить в онлайн, где можно видеть мошенничество и где банк может реагировать более оперативно», — рассказал Лифшиц.

Ранее Банк России сообщил об обнаружении нового способа атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

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