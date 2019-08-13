Эксперт оценил сообщения о новом виде мошенничества от имени банков

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что мошенники используют новый вид телефонного обмана под видом представителей российских банков.

Отмечается, что мошенники используют программу TeamViewer для подключения к смартфону клиента и совершения операций от его лица.

По словам Лифшица, такой вид мошенничества не является новым.

«Всё также построен на всё больше социальной инженерии, на том, что клиенты доверяют звонкам из банка. Мошенник имеет минимальную информацию о клиенте, поэтому клиент зачастую верит», — подчеркнул он.

Эксперт порекомендовал пользователям не слушать подобные сообщения.

«Банк не звонит клиенту, все банки уже неоднократно об этом говорили, тем более не просит передать никакие данные и совершить какие-то действия. Все эти виды мошенничества основаны в первую очередь на доверчивости граждан», — заключил Лифшиц.

Ранее «Российская газета» сообщила о том, что мошенники используют новый вид телефонного обмана под видом представителей российских банков для списания средств со счетов клиентов.