В Сбербанке назвали приоритетную версию утечки данных клиентов
- РИА Новости
«Сейчас мы проводим внутреннее расследование. Основная версия — преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора», — говорится в сообщении.
Как отметили в банке, в интернет «действительно попали технические данные по учётным записям кредитных карт».
«На данный момент подтверждена утечка записей по кредитным картам 200 клиентов», — рассказали в Сбербанке.
В настоящее время банком проводится проверка информации о возможно большем масштабе утечки.
В банке принесли извинения за возникшую ситуацию и пообещали держать в курсе расследования.
Ранее в Сбербанке заявили, что организовали служебное расследование в связи с возможной утечкой персональных данных 200 владельцев кредитных карт.
Позднее в Роскомнадзоре сообщили, что направили в Сбербанк запрос с требованием прояснить ситуацию с утечкой.