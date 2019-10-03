В Сбербанке назвали приоритетную версию утечки данных клиентов

Основная версия утечки данных о клиентах Сбербанка — действия одного из сотрудников с правами администратора. Об этом говорится в заявлении банка, опубликованном в Facebook.

«Сейчас мы проводим внутреннее расследование. Основная версия — преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора», — говорится в сообщении.

Как отметили в банке, в интернет «действительно попали технические данные по учётным записям кредитных карт».

«На данный момент подтверждена утечка записей по кредитным картам 200 клиентов», — рассказали в Сбербанке.

В настоящее время банком проводится проверка информации о возможно большем масштабе утечки.

В банке принесли извинения за возникшую ситуацию и пообещали держать в курсе расследования.

Ранее в Сбербанке заявили, что организовали служебное расследование в связи с возможной утечкой персональных данных 200 владельцев кредитных карт.

Позднее в Роскомнадзоре сообщили, что направили в Сбербанк запрос с требованием прояснить ситуацию с утечкой.