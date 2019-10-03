Роскомнадзор призвал Сбербанк разъяснить ситуацию с утечкой данных

Короткая ссылка
Роскомнадзор направил в Сбербанк запрос с требованием предоставить информацию о причинах утечки данных клиентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Роскомнадзор призвал Сбербанк разъяснить ситуацию с утечкой данных
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Роскомнадзор… направил в адрес Сбербанка России письмо с требованием предоставить информацию о причинах, повлёкших распространение персональных данных клиентов ПАО «Сбербанк России», — говорится в сообщении.

Ведомство просит предоставить данные о лицах, которые допустили такое нарушение, а также принятых мерах по устранению соответствующих последствий.

Как указывается, специалисты Роскомнадзора установили, что к настоящему времени «база не распространяется в открытом доступе».

«Продолжается работа по изучению обстоятельств случившегося с целью уточнения признаков и типа нарушений», — добавили в ведомстве.

Ранее в Сбербанке заявили, что организовали служебное расследование в связи с возможной утечкой персональных данных 200 владельцев кредитных карт банка.

3 октября газета «Коммерсантъ» писала, что персональные данные клиентов банка оказались на чёрном рынке, а «продавцы» уверяют, что владеют данными о 60 млн кредитных карт. 

При этом указывалось, что «потенциальным покупателям» продавец предлагает пробный фрагмент базы из 200 строк. 

Как подчёркивал представитель Сбербанка, хищение средств с карт клиентов невозможно, так как у злоумышленников нет доступа к кодам CVV.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить