Роскомнадзор призвал Сбербанк разъяснить ситуацию с утечкой данных

Роскомнадзор направил в Сбербанк запрос с требованием предоставить информацию о причинах утечки данных клиентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор… направил в адрес Сбербанка России письмо с требованием предоставить информацию о причинах, повлёкших распространение персональных данных клиентов ПАО «Сбербанк России», — говорится в сообщении.

Ведомство просит предоставить данные о лицах, которые допустили такое нарушение, а также принятых мерах по устранению соответствующих последствий.

Как указывается, специалисты Роскомнадзора установили, что к настоящему времени «база не распространяется в открытом доступе».

«Продолжается работа по изучению обстоятельств случившегося с целью уточнения признаков и типа нарушений», — добавили в ведомстве.

Ранее в Сбербанке заявили, что организовали служебное расследование в связи с возможной утечкой персональных данных 200 владельцев кредитных карт банка.

3 октября газета «Коммерсантъ» писала, что персональные данные клиентов банка оказались на чёрном рынке, а «продавцы» уверяют, что владеют данными о 60 млн кредитных карт.

При этом указывалось, что «потенциальным покупателям» продавец предлагает пробный фрагмент базы из 200 строк.

Как подчёркивал представитель Сбербанка, хищение средств с карт клиентов невозможно, так как у злоумышленников нет доступа к кодам CVV.