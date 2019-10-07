Эксперт оценил проблему утечки персональных данных

Короткая ссылка
Глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев в беседе с НСН оценил проблему утечки персональных данных.
Эксперт оценил проблему утечки персональных данных
  • Pixabay

«Это проблема не только России, данные утекают во всём мире. На первом месте по утечкам находится Великобритания. Там еженедельно теряют персональные данные многих компаний», — заявил он.

По его словам, в России такие случаи тоже участились.

Как отметил эксперт, большую роль в подобных инцидентах играет человеческий фактор.

Ранее член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с телеканалом «360» рассказал о последствиях утечки данных банковских клиентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить