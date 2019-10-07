Эксперт оценил проблему утечки персональных данных

Глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев в беседе с НСН оценил проблему утечки персональных данных.

«Это проблема не только России, данные утекают во всём мире. На первом месте по утечкам находится Великобритания. Там еженедельно теряют персональные данные многих компаний», — заявил он.

По его словам, в России такие случаи тоже участились.

Как отметил эксперт, большую роль в подобных инцидентах играет человеческий фактор.

Ранее член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с телеканалом «360» рассказал о последствиях утечки данных банковских клиентов.