Эксперт оценил проблему утечки персональных данных
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«Это проблема не только России, данные утекают во всём мире. На первом месте по утечкам находится Великобритания. Там еженедельно теряют персональные данные многих компаний», — заявил он.
По его словам, в России такие случаи тоже участились.
Как отметил эксперт, большую роль в подобных инцидентах играет человеческий фактор.
Ранее член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с телеканалом «360» рассказал о последствиях утечки данных банковских клиентов.