Эксперт рассказал о последствиях утечки данных банковских клиентов
- РИА Новости
«Особой популярностью сейчас на чёрном рынке пользуются персональные данные. Они стали предметом такого фокуса злоумышленников в мире, и это касается не только России или банковской сферы, но и других систем», — заявил он.
По его словам, личная информация — очень востребованный товар, поэтому происходит всё больше всевозможных утечек.
Как считает Лифшиц, за свои данные стоит переживать всегда, вне зависимости от того, клиентом какого банка человек является и в каких системах зарегистрирован.
«Нужно понимать каждому гражданину страны, что за его персональными данными постоянно идёт охота, и как можно меньше подписывать документов, позволяющих обрабатывать ваши персональные данные», — заключил он.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил последствия утечки данных банковских клиентов.
Также сообщалось, что в Сбербанке назвали приоритетную версию утечки данных клиентов.