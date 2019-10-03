Эксперт рассказал о последствиях утечки данных банковских клиентов

Член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с телеканалом «360» рассказал о последствиях утечки данных банковских клиентов.

«Особой популярностью сейчас на чёрном рынке пользуются персональные данные. Они стали предметом такого фокуса злоумышленников в мире, и это касается не только России или банковской сферы, но и других систем», — заявил он.

По его словам, личная информация — очень востребованный товар, поэтому происходит всё больше всевозможных утечек.

Как считает Лифшиц, за свои данные стоит переживать всегда, вне зависимости от того, клиентом какого банка человек является и в каких системах зарегистрирован.

«Нужно понимать каждому гражданину страны, что за его персональными данными постоянно идёт охота, и как можно меньше подписывать документов, позволяющих обрабатывать ваши персональные данные», — заключил он.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил последствия утечки данных банковских клиентов.

Также сообщалось, что в Сбербанке назвали приоритетную версию утечки данных клиентов.