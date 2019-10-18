«Ъ»: в сети оказались более миллиона кредитных историй россиян

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что утечка произошла в результате ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов.

Предположительно, он принадлежит микрофинансовой компании «ГринМани».

Доступ к базе с конфиденциальной информацией, а именно паспортными данными заёмщиков, телефонами, адресами, кредитными сведениями, был закрыт после обращения независимого исследователя по кибербезопасности Боба Дяченко в Бюро кредитных историй.

Как сообщил генеральный директор «ГринМани» Андрей Луцык, по факту произошедшего проводится проверка.

7 октября Сбербанк выявил факт утечки данных кредитных карт клиентов: 5000 учётных записей было продано преступной группе в теневом интернете.

Позднее в банке призвали ужесточить ответственность за кражу личных данных клиентов.

Глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачёв, комментируя в беседе с НСН проблему утечки персональных данных, заявил, что «это проблема не только России, данные утекают во всём мире».