«Коммерсантъ» узнал об изменениях в системе взыскания долгов с граждан
- РИА Новости
Как отмечается, в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации.
Согласно «дорожной карте» по реализации механизма «регуляторной гильотины», документ призван заменить закон о взыскании долгов физлиц.
В частности, предусматривается «установление обязательного досудебного (претензионного) порядка возврата просроченной задолженности» физлиц. Теперь взыскатель сможет обратиться в суд, только если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг.
Планируется, что инициативу внесут в правительство до конца года.
Ранее сообщалось, что Центробанк согласен блокировать счета индивидуальных предпринимателей, у которых есть задолженности по налогам.