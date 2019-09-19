«Коммерсантъ» узнал об изменениях в системе взыскания долгов с граждан

Короткая ссылка
Систему взыскания долгов с граждан России ждёт полное обновление, пишет газета «Коммерсантъ». По её информации, Минюст разработал концепцию нового закона, по которому станет обязательным досудебный возврат задолженности.
«Коммерсантъ» узнал об изменениях в системе взыскания долгов с граждан
  • РИА Новости

Как отмечается, в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации.

Согласно «дорожной карте» по реализации механизма «регуляторной гильотины», документ призван заменить закон о взыскании долгов физлиц.

В частности, предусматривается «установление обязательного досудебного (претензионного) порядка возврата просроченной задолженности» физлиц. Теперь взыскатель сможет обратиться в суд, только если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг.

Планируется, что инициативу внесут в правительство до конца года.

Ранее сообщалось, что Центробанк согласен блокировать счета индивидуальных предпринимателей, у которых есть задолженности по налогам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить