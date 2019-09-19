«Коммерсантъ» узнал об изменениях в системе взыскания долгов с граждан

Систему взыскания долгов с граждан России ждёт полное обновление, пишет газета «Коммерсантъ». По её информации, Минюст разработал концепцию нового закона, по которому станет обязательным досудебный возврат задолженности.

Как отмечается, в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации.

Согласно «дорожной карте» по реализации механизма «регуляторной гильотины», документ призван заменить закон о взыскании долгов физлиц.

В частности, предусматривается «установление обязательного досудебного (претензионного) порядка возврата просроченной задолженности» физлиц. Теперь взыскатель сможет обратиться в суд, только если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг.

Планируется, что инициативу внесут в правительство до конца года.

Ранее сообщалось, что Центробанк согласен блокировать счета индивидуальных предпринимателей, у которых есть задолженности по налогам.