«Коммерсантъ» узнал о согласии ЦБ блокировать счета ИП за долги

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которых есть задолженности по налогам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ЦБ Министерству финансов.

Как сообщается, Центробанк ссылается на статьи Гражданского кодекса, согласно которым ИП отвечает по своим обязательствам всем имуществом.

Регулятор также указал, что решения Федеральной налоговой службы должны исполняться с учётом социальных ограничений, установленных законом в отношении физлиц.

Издание отмечает, что проблема существует давно, но из-за повышения эффективности контроля ФНС летом 2019 года банки стали массово получать требования о блокировке средств на личных счетах бизнесменов, при этом многие из них отказывались это делать.

Наличие проблемы и её обсуждение подтвердил министр финансов Антон Силуанов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» рассказало о разработанных рекомендациях для предпринимателей по вопросам блокировки счетов.