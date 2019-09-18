«Коммерсантъ» узнал о согласии ЦБ блокировать счета ИП за долги
- РИА Новости
Как сообщается, Центробанк ссылается на статьи Гражданского кодекса, согласно которым ИП отвечает по своим обязательствам всем имуществом.
Регулятор также указал, что решения Федеральной налоговой службы должны исполняться с учётом социальных ограничений, установленных законом в отношении физлиц.
Издание отмечает, что проблема существует давно, но из-за повышения эффективности контроля ФНС летом 2019 года банки стали массово получать требования о блокировке средств на личных счетах бизнесменов, при этом многие из них отказывались это делать.
Наличие проблемы и её обсуждение подтвердил министр финансов Антон Силуанов.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» рассказало о разработанных рекомендациях для предпринимателей по вопросам блокировки счетов.