«Коммерсантъ» узнал о согласии ЦБ блокировать счета ИП за долги

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Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которых есть задолженности по налогам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ЦБ Министерству финансов.
«Коммерсантъ» узнал о согласии ЦБ блокировать счета ИП за долги
  • РИА Новости

Как сообщается, Центробанк ссылается на статьи Гражданского кодекса, согласно которым ИП отвечает по своим обязательствам всем имуществом.

Регулятор также указал, что решения Федеральной налоговой службы должны исполняться с учётом социальных ограничений, установленных законом в отношении физлиц.

Издание отмечает, что проблема существует давно, но из-за повышения эффективности контроля ФНС летом 2019 года банки стали массово получать требования о блокировке средств на личных счетах бизнесменов, при этом многие из них отказывались это делать.

Наличие проблемы и её обсуждение подтвердил министр финансов Антон Силуанов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» рассказало о разработанных рекомендациях для предпринимателей по вопросам блокировки счетов.

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